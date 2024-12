Cor 2 giugno 2022 Al Roth di Alghero il rally di matematica A primeggiare nella categoria di appartenenza, aggiudicandosi la coppa, la classe 1^ E Turismo dell’IIS Roth che ha sostenuto le finali della 29^ edizione del Rally Matematico Transalpino (RMT)



ALGHERO - Soddisfazioni per il Tecnico Roth di Alghero anche nel campo della matematica. Il giorno 30 maggio scorso, presso il Polo Tecnico Devilla di Sassari, la classe 1^ E Turismo dell’IIS Roth ha sostenuto le finali della 29^ edizione del Rally Matematico Transalpino (RMT). Gli studenti del Tecnico di Alghero hanno vinto la competizione della categoria di appartenenza, aggiudicandosi la coppa. Numerosi gli obiettivi del concorso tra i quali: sperimentare un tipo di formazione che sviluppi una concezione di insegnamento-apprendimento della matematica attraverso la risoluzione di problemi e che offra la possibilità di riflettere sulle potenzialità del lavoro di gruppo; valorizzare la discussione e il confronto tra pari sulle fasi fondamentali dell’attività proposta dal Rally Matematico Transalpino per progettare percorsi adeguati alle proprie classi nel rispetto dei principi e dei metodi scelti; mettere in evidenza quanto le conoscenze e le abilità matematiche non siano estranee alle altre discipline ma contribuiscano a risolvere la complessità del reale nell’ottica dello sviluppo di una cittadinanza consapevole.



Un modo diverso di fare matematica per docenti e studenti. Scambiare idee, trovare soluzioni e relative argomentazioni. In questo modo si motiva l’apprendimento, si incoraggiano e si potenziano le competenze risolutive dei problemi e le competenze comunicative. Le gare RMT propongono delle prove per classi di otto categorie diverse. Studenti del terzo, quarto e quinto anno della Scuola Primaria; del primo, secondo e terzo anno della Secondaria di 1° Grado e del primo biennio della Secondaria di 2° grado. Le edizioni svolte finora in provincia di Sassari hanno visto la partecipazione di numerosi insegnanti e diverse migliaia di studenti che hanno dimostrato di apprezzare questa modalità di gara con il coinvolgimento di tutta la classe e non solo degli studenti più preparati in matematica, come avviene in altre competizioni.



Ciascuna prova consta di un certo numero di quesiti da risolvere in cinquanta minuti per tutte le categorie. Molti problemi sono comuni a diverse categorie e vengono scelti, in numero e grado di difficoltà. Il punteggio del singolo problema viene attribuito alla classe. Non conta solo la "risposta giusta", le soluzioni sono giudicate anche in base al rigore dei passaggi e alla chiarezza nella descrizione del processo risolutivo adottato. Il RMT prevede quattro fasi: l’allenamento, una prima prova, in gennaio o febbraio, una seconda a marzo o aprile e la finale a maggio o a giugno. Vi accedono le classi di una stessa regione che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle due prove precedenti. Grazie alla supervisione e all’impegno della prof.ssa Valentina Sanna, quest’anno la classe del Roth concorrente ha dimostrato grande conoscenza e competenza anche nell’ambito della matematica e ottima capacità nel lavoro in team.