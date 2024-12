S.A. 8 giugno 2022 Ad Oliena ritorna Nepentes Quest´anno si torna nel cuore del centro storico del paese, ripartendo con rinnovato entusiasmo e con un ambizioso e nutrito programma che vedrà protagonista il Nepente con il meglio delle produzioni delle Cantine Aziende vinicole e dei produttori privati



OLIENA - Dopo il successo della prima edizione del 2019 e lo stop forzato nel 2020 a causa della pandemia, finalmente Sabato 11 Giugno 2022 torna a Oliena “Nepentes”, l'evento che il paese dedica a uno dei suoi migliori prodotti di eccellenza, il vino cannonau Nepente, la cui fama varca i confini nazionali ed è il primo tra i prodotti enogastronomici tipici cui si pensa quando si parla di Oliena. Tante le novità e le sorprese dell'edizione 2022, la terza. La scorsa edizione 2021 si è svolta in uno spettacolare scenario naturale, nella Valle di Lanaitho, con la riuscitissima formula “Pic nic Nel bosco”. Quest'anno si torna nel cuore del centro storico del paese, ripartendo con rinnovato entusiasmo e con un ambizioso e nutrito programma che vedrà protagonista il Nepente con il meglio delle produzioni delle Cantine Aziende vinicole e dei produttori privati.



Sarà la festa del vino ma anche di un grande personaggio, un importante testimonial, orgoglio di tutta la Sardegna, Gavino Sanna, il pubblicitario, creativo fra i più famosi e apprezzati in Italia. Sabato 11 Giugno sarà con noi, con la mostra “Gavino Tappeti e Vino” con l’esposizione dei disegni/caricature e tappeti e per raccontare la sua vita e le sue tante avventure lavorative in giro per il mondo, ma soprattutto per testimoniare l’amore che lo lega all’isola e per dare un forte segnale di incoraggiamento e stimolo ad investire e scommettere sulla nostra terra, non a caso Gavino è il papà dell’ apprezzata Cantina Mesa, che sarà presente all’evento con i suoi vini. La produzione del vino a Oliena ha origini lontane, centenarie, e in quasi tutte le famiglie si produce il nettare che ha conquistato nel corso del tempo numerosissimi appassionati di vino ovunque nel mondo e anche tanti nomi noti, a partire dal vate Gabriele D'Annunzio che ne fece un elogio nel 1910 in un articolo del Corriere della Sera. Intanto ai piedi del Corrasi fervono i preparativi con l'imminente selezione dei vini dei produttori privati curata dall’Amministrazione Comunale e Galaveras attraverso il coinvolgimento di una giuria composta da qualificati e apprezzati sommelier, con l'obiettivo di presentare durante l’evento il meglio delle produzioni locali e per valorizzazione un comparto così importante e identitario per il paese. I produttori privati che volessero partecipare alla selezione potranno rivolgersi al Presidio Turistico. L’evento è organizzato dalla Società Galaveras e Gabriele Doppiu con la collaborazione del Comune di Oliena e si svolgerà in un antico rione del centro storico.



Parteciperanno alla serata le Cantine azienda che producono ed esportano il loro vino ovunque nel mondo e saranno presenti anche otto produttori privati con il loro Nepente selezionato tra i tantissimi che sono stati vagliati da una giuria di esperti sommelier delle associazioni più importanti del settore. Quindi, durante la serata si potranno degustare ben 13 tipologie di vino Nepente più un calice di vino della Cantina Mesa, ospite d’eccezione per questa edizione di Nepentes. Sarà una lunga serata di musica itinerante, intrattenimento e tanti e brindisi con le migliori varietà del rosso di Oliena e non mancherà il buon cibo. Una vera e propria festa per celebrare il valore di un prodotto genuino e fondamentale per l'economia del territorio, ma anche per tornare ad assaporare il gusto della socialità, della comunicazione del vivere momenti di allegria e spensieratezza dopo due anni così difficili sia a livello economico che umano e sociale. La partecipazione di Gavino Sanna sarà una sorpresa e anche un tributo a un personaggio eclettico, icona della comunicazione e dell'immagine, premiato con 7 Oscar della pubblicità, ideatore di campagne che fecero epoca, autore di oltre 30 libri e “Padre” della famosa Cantina Mesa di Sant'Anna Arresi.



Nella foto: Gavino Sanna