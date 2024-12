S.A. 8 giugno 2022 Streetfooders in piazza a Fertilia Ben 67 stand, musica, balli e spettacoli con tanta carne alla brace e fiumi di birra con una varietà di cibi e profumi provenienti da tutto il mondo



ALGHERO - Torna ad Alghero dal 9 al 12 giugno la Festa del Gusto Internazionale che per 13 settimane si terrà in Sardegna nelle location più esclusive. Ben 67 stand, musica, balli e spettacoli con tanta carne alla brace e fiumi di birra con una varietà di cibi e profumi provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si terrà nella suggestiva Piazza San Marco di Fertilia, location con vista mare di grande fascino.



La manifestazione godrà del patrocinio del Comune di Alghero ed è organizzata in collaborazione con l' Assessorato allo sviluppo economico guidato da Giorgia Vaccaro. Ecco le novità 2022 del tour organizzato e diretto dallo staff Invitas Media Eventi con a capo Alessia Littarru e Ivan Scarpa.



Grazie alla collaborazione con i ristoratori algheresi la Festa del Gusto avrà come grande valore aggiunto le portate tipiche della cucina algherese, cucinate da mani esperte e secondo tradizione. Da gustare sotto il cielo stellato i ristoranti algheresi delizieranno ospiti e turisti con la Paella all' algherese, il polpo in agliata e le deliziose melanzane sempre in agliata. Una forbice di sapore che parte dal km zero fino ad arrivare in Patagonia passando per i piatti della cucina sarda, quella nazionale, europea e mondiale appunto.