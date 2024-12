Cor 9 giugno 2022 Decibel e rumore, incontro ad Alghero All’incontro è prevista la partecipazione dell’assessora alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, funzionari comunali, tecnici competenti in acustica, rappresentanti dei comitati di quartiere e delle associazioni di categoria



ALGHERO - Lo sportello di Conciliazione del rumore, insieme al Comitato 45 db, promuove, con il patrocinio del Comune di Alghero - Assessorato alle Attività Produttive, un incontro pubblico di informazione e formazione rivolto alle imprese e ai cittadini in relazione alle modalità e alle possibilità di attività accessorie alla somministrazione. L’incontro dal titolo “Le Regole della musica”. Focus sull’ordinanza n.24 del 01/07/2021 del sindaco Mario Conoci, si svolgerà martedì 14 giugno 2022 ore 15.30 presso sala convegni Fondazione Alghero in Largo San Francesco - Lo Quarter. All’incontro è prevista la partecipazione dell’assessora alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, funzionari comunali, tecnici competenti in acustica, rappresentanti dei comitati di quartiere e delle associazioni di categoria.



L’obiettivo dell’incontro pubblico è quello di informare le imprese e i cittadini sulle modalità per svolgere intrattenimento musicale, nel rispetto delle regole, partendo dagli aspetti tecnici contenuti nell’ordinanza n. 24 del 01/07/2021 del sindaco Mario Conoci. Durante il periodo estivo, i titolari dei pubblici esercizi promuovono numerose iniziative finalizzate all’intrattenimento dei clienti, con diffusione di musica meccanica o dal vivo all’interno e all’ester no dei locali. In queste occasioni si rende necessario il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei singoli individui dalla immissione di fonti sonore potenzialmente inquinanti, la volontà di tutelare l’immagine complessiva della città e della contestuale salvaguardia delle attività commerciali con l’obiettivo di assicurare un equilibrio tra le diverse esigenze.



A tutela di interessi costituzionalmente rilevanti quali l'ambiente, l'ordine pubblico, la pubblica sicu rezza, le esigenze di tutela della salute degli abitanti, la salvaguardia del benessere dei residenti, nonché delle legittime aspettative economico-imprenditoriali, tramite apposite ordinanze sindacali sono definiti gli orari e le modalità con le quali viene disciplinata l’attività accessoria nei pubblici esercizi. Lo Sportello di Conciliazione del Rumore, nel corso degli anni, supportato da volontari, rappre sentanti dei comitati di quartiere e associazioni, opera nella città di Alghero sin dal 2016 grazie ad un protocollo di intesa con il Comune di Alghero; attraverso una paziente azione di informazione sulle norme, i regolamenti vigenti e un’opera di sensibilizzazione al rispetto dei diritti altrui, ha co struito un percorso virtuoso in cui si tenta di conciliare gli interessi di tutti e il rispetto reciproco. In ultima istanza, lo Sportello di Conciliazione del Rumore promuove una crescita civica e della cultura d’impresa senza che nessuno sia escluso per costruire insieme una città sempre più sostenibile.



