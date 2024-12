S.A. 10 giugno 2022 Il nuovo libro di Abate ad Alghero Domenica 12 giugno nuovo appuntamento con il festival Dall’altra parte del mare. Lo scrittore e gionalista sardo presenterà il nuovo romanzo “Il complotto dei calafati”



ALGHERO - Domenica 12 giugno nuovo appuntamento con il festival Dall’altra parte del mare. Alle 19,30 il giornalista e scrittore Francesco Abate sarà ospite dello spazio all’aperto della Libreria Cyrano di Alghero. A conversare con lui del suo nuovo romanzo “Il complotto dei calafati” ci saranno Stefano Resmini e Gianluigi Tiddia. Il complotto dei Calafati è la nuova avventura di Clara Simon, la giornalista beniamina dei lettori che si muove per le strade della Cagliari dei primi del ‘900.



Un sontuoso galà di beneficenza ha riunito tutta la buona società cagliaritana allo scopo di raccogliere fondi per i terremotati della Calabria. Vi prende parte anche Clara, la nipote del piú importante armatore dell’isola, per incontrare un funzionario dell’ambasciata italiana di rientro dalla Cina che potrebbe darle notizie di suo padre, disperso durante la rivolta dei Boxer. Tra gli ospiti, i chiacchierati Cabras, che tornando dalla festa sono assaliti e ammazzati. Si sospetta un omicidio politico: il barone era odiato per aver sempre trattato i suoi numerosi lavoratori con il pugno di ferro. Ma allora perché è stato ucciso pure l’autista? Sempre pronta a occuparsi dei piú deboli, e in pena anche per la sorte del giovane nipote dei baroni, verso cui prova un’immediata empatia (o forse qualcosa di piú), Clara non può evitare di indagare sul caso. Nell’atmosfera esotica della Cagliari del 1905, tra la necropoli punica e il porto, tra la comunità cinese della Marina e la malavita locale, scoprirà una verità sconcertante.



Nella foto: Francesco Abate