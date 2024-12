Cor 12 giugno 2022 Movida molesta, volano sedie dai Bastioni Ad Alghero l´ultimo sabato notte è particolarmente movimentato, decine di sedie scaraventate giù dai Bastioni: è la conseguenza di bande di ragazzi poco rispettosi di regole e decoro



ALGHERO - Decine di tavolini e sedie di pubblici esercizi volano dai Bastioni di Alghero nel sabato sera: è l'ultima bravata registrata in città e denunciata da alcuni titolari di attività. Bande di ragazzini inclini all'educazione e poco rispettosi di regole e decoro, si scagliano sulle attrezzature dei bar e nel mezzo della sregolata movida, pensano bene di lanciare giù sulla scogliera sedie in ferro e tavolini, col serio rischio di procurare danni a persone o cose. E' il bilancio dell'ultimo sabato notte, una spiacevole tendenza che pare non avere fine in città.



Nella foto: sedie e tavolini sulla scogliera della città di Alghero