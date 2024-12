S.A. 13 giugno 2022 Tennis, Alghero promossa in B1 I ragazzi di capitan Gino Asara hanno pareggiato 3-3 sui campi della Torres Tennis e, con il pareggio in contemporanea nel derby capitolino tra Forum Sport Center e Accademia Montani, è matematicamente primo con un turno di anticipo



ALGHERO - Con una giornata di anticipo, il Tc Alghero MP Finance è promosso in Serie B1 nazionale di tennis maschile a squadre. I ragazzi di capitan Gino Asara hanno pareggiato 3-3 sui campi della Torres Tennis e, con il pareggio in contemporanea nel derby capitolino tra Forum Sport Center e Accademia Montani, è matematicamente primo con un turno di anticipo.



Sul rosso di Sassari, i punti algheresi sono stati firmati da Cristiano Monte (6-0, 7-5 su Matteo Mura) e da Constantin Schmitz (6-3, 6-2 su Valerio Perruzza) nei singolari e, ancora dal tedesco in coppia con Marco Mosciatti in doppio (6-1, 6-3 su Perruzza e Gianluca Sarais).

Per la Torres, vittorie di Giulio Torroni (6-2, 6-4 su Michele Fois) e del francese Baptiste Crepatte (2-6, 6-1, 6-0 su Mosciatti) e dai due in coppia (6-3, 6-4 su Fois/Monte).



Soddisfazione per il presidente del Tc Alghero Fabio Fois, che in questa stagione centra il triplete, con le promozioni maschili in B1 nazionale, in C regionale e nella Prima Serie del Campionato Invernale. Ora, con il direttore tecnico Marco Lelli, è già al lavoro per rinforzare la squadra per la nuova avventura.