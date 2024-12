S.A. 15 giugno 2022 Chiude in musica la rassegna dello Spazio-T Sabato 18 giugno alle ore 21 la musica del Masters Duo, ultimo appuntamento della rassegna proposta nel nuovo spazio culturale gestito da Spazio-T



ALGHERO - Sarà il progetto musicale di Graziano Solinas e Davide Soddu a chiudere la rassegna “Saba-T” organizzata dallo Spazio-T nel nuovo centro culturale in via Kennedy, ad Alghero. Co-working, spazio per spettacoli dal vivo e presto concept store, il T ha ospitato una rassegna di eventi, in quella che è stata un’anticipazione degli appuntamenti culturali che animeranno il nuovo Spazio-T nella prossima stagione autunno-inverno. Posti limitati per appuntamenti esclusivi tra teatro e musica, che in questa fase di ripresa per il settore e la città hanno accompagnato il pubblico fino a questo ultimo appuntamento in programma per sabato 18 giugno alle ore 21: Masters Duo.



Formato da Graziano Solinas - piano e fisarmonica - e da Davide Soddu - violino - il Duo nasce nel 2011 con una ricerca dedicata al repertorio musicale Gipsy, ai tanghi argentini, al jazz e a composizioni originali molto apprezzate da pubblico e da critica. Attualmente il Duo promuove un nuovo lavoro sulla musica Choro, tanghi brasiliani e musica latino-americana, con una particolare attenzione per il compositore Ernesto Nazareth, vissuto fra la seconda metà dell’ottocento e gli inizi del novecento.



Oltre a Nazareth nella serata di sabato proposta al T, Masters Duo proporrà musiche di autori quali Chick Corea, Zequinha de Abreu e improvvisazioni estemporanee tipiche della musica jazz. Un concerto esclusivo per il quale è consigliata la prenotazione, anche whatsapp, al +39.3491389151. La rassegna “Saba-t” è autofinanziata ed è richiesto al pubblico un contributo di 10 euro che comprende unaconsumazione. L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21, e l’organizzazione invita il pubblico ad arrivare almeno venti minuti prima.