Cor 16 giugno 2022 Uniss, rinnovate le rappresentanze studenti



SASSARI - Il 18 e 19 maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi Accademici dell’Università di Sassari. Per quanto riguarda il Senato Accademico sono stati eletti Francesco Fumu e Gabriella Piga di “Uniss in progress” come rappresentanti degli studenti e Giovanni Deiana (UDU Sassari) per i Dottorandi e Specializzandi.



Il Consiglio di Amministrazione ha visto l’elezione di Marco Fumu e Marta Masala per “Uniss in progress”. Mela Gaia ed Enrico Baroffio (Uniss in progress) sono risultati eletti per il Comitato per lo sport universitario.



Il nuovo Consiglio degli studenti è così composto: Luca Palmas (Uniss Nova), Giuseppe Norcia, Marco Luppu, Francesca Faedda, Gabriele Arras (Uniss in Progress), Pietro Rossi e Mario Mameli (UDU Sassari), tutti in rappresentanza degli studenti, mentre Chiara Petra Canu e Valentina Manca (Uniss in Progress) rappresentano rispettivamente i Dottorandi di Ricerca e gli Specializzandi.