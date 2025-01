S.A. 17 giugno 2022 Libro e laboratorio sul pane ad Alghero Appuntamento il 20 giugno a Sa Mandra dove si farà un laboratorio sulla panificazione e si presenterà il libro, “Pani tipici della tradizione algherese”, a cura del professore Antonio Farris



ALGHERO - A Sa Mandra di Alghero, il giorno 20 giugno alle ore 18.00, si farà un laboratorio sulla panificazione e si presenterà il libro, “Pani tipici della tradizione algherese” (Delfino Editore), a cura del professore Antonio Farris. Un libro fatto a più mani al quale hanno dato il loro contributo diversi e dotti specialisti in materia pane. Sarà il professore Farris a illustrare il contenuto del testo, e a parlare della semina del grano, della mietitura, della molitura e, in particolare, delle fasi di panificazione con l’utilizzo del lievito madre.



Sarà presente anche il panificatore Antonio Masia, del Panificio Cherchi di Olmedo, che curerà la preparazione, modellerà gli impasti di farina e acqua per creare il pane, e, infine, cuocerlo. L’evento sarà rivolto anche ai bambini che verranno coinvolti nella preparazione e nella degustazione finale del pane. Un evento con una impronta pedagogica importante, che si pone il problema di non perdere il vasto patrimonio isolano dei pani che, con le varianti, raggiunge un’infinità di esemplari.



La vitalità della panificazione si sta man mano e inesorabilmente abbandonando, ma è ancora possibile recuperare e tramandare saperi che perpetuano rituali dei cicli stagionali, di nascita, di morte, e festività. Preparare il pane è un gesto semplice, ma fondamentale, e alle nuove generazioni si vuole rivolgere questo richiamo, affinché con naturalezza, come fosse un gioco, si possa tramandare un sapere fatto di gesti antichi e preziosi che trasformano una pasta incolore in un fragrante e prezioso alimento.



Nella foto: Antonio Farris