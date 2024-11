S.A. 17:13 Centri estivi: domande per rimborsi ad Alghero Avviso pubblico per il rimborso delle spese per la frequenza di minori ai centri estivi per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2024. Le istanze dovranno essere trasmesse entro le ore 13 del 4 dicembre



ALGHERO - Pubblicato oggi sul sito del Comune di Alghero l'avviso per l'erogazione di contributi economici alle famiglie a rimborso delle spese per la frequenza di minori ai centri estivi per il periodo 1 giugno - 31 dicembre 2024. Le istanze dovranno essere trasmesse entro le ore 13 del 4 dicembre.