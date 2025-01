S.A. 17 giugno 2022 Nuovo volo Alghero-Oslo Il collegamento Oslo-Alghero avrà una frequenza bisettimanale, martedì e sabato, dal 18 giugno al 13 agosto 2022. Il volo inaugurale atterrerà ad Alghero il 18 giugno



ALGHERO - La compagnia aerea Norvegese Flyr inaugura la nuova rotta Oslo-Alghero per la Summer 2022. Flyr rappresenta una novità assoluta per l’aeroporto di Alghero, il volo contribuisce ad ampliare il network dall’aeroporto di Alghero ed in particolare le opportunità di viaggio internazionali.



Il primo volo da Oslo atterrerà ad Alghero il 18 Giugno con a bordo 170 passeggeri ed un coefficiente di riempimento dell’aeromobile del 93%, a conferma dell’interesse dei turisti Norvegesi verso la Sardegna ed il territorio del Nord Ovest. Per l’estate 2022 la compagnia Flyr offre un network di 44 rotte collegando 38 destinazioni europee ed opera con una flotta di 12 aeromobili Boeing 737 da 189 posti.



Con oltre 300 dipendenti, Flyr è una compagnia conosciuta e apprezzata nel mercato scandinavo. Il collegamento Oslo-Alghero avrà una frequenza bisettimanale, martedì e sabato, dal 18 giugno al 13 agosto 2022.