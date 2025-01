S.A. 20 giugno 2022 Dal 30 luglio l´Alghero-Genova Novità summer nei weekend più caldi dal Riviera del Corallo. Il nuovo collegamenti marchiato Ita Airways con il capoluogo ligure sarà operato ogni sabato e domenica dal 30 luglio al 4 settembre



ALGHERO - Nuovo volo Alghero-Genova nella stagione estiva 2022. Il collegamento sarà operato con Ita Airways che ha già messo in vendita i nuovi voli da Genova verso il Riviera del Corallo.



La compagnia aerea ha esteso la sua presenza anche su Olbia. I nuovi collegamenti con il capoluogo ligure verso gli scali del nord Sardegna saranno operati ogni sabato e domenica dal 30 luglio al 4 settembre.



Con questi nuovi voli, che si vanno ad aggiungere a quelli già operati da/per Roma Fiumicino e Milano Linate verso Cagliari, Alghero e Olbia, la compagnia rafforza la sua presenza in Sardegna e in Liguria. Per tutta l’estate, infatti, da Roma Fiumicino saranno operate verso Genova 26 frequenze settimanali, che con i voli da/verso la Sardegna arriveranno a 30 frequenze settimanali.