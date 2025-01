S.A. 20 giugno 2022 Piazza Tola pedonale in estate Fino a sabato 25 settembre piazza Tola sarà chiusa al traffico tutti i giorni, dalle 20 alle 2.30. Un’altra area che sempre fino al 25 settembre sarà pedonale dalle 20 alle 2.30 è via Brigata Sassari



SASSARI - Ritorna l’estate e con lei la pedonalizzazione di piazza Tola a Sassari, per godere al meglio di uno degli angoli più suggestivi della città. Fino a sabato 25 settembre piazza Tola sarà chiusa al traffico tutti i giorni, soltanto nelle ore serali dalle 20 alle 2.30. Visto il successo degli scorsi anni, l’Amministrazione comunale ha deciso di riproporre la pedonalizzazione della piazza. In particolare sarà istituito, in quelle ore, il divieto di accesso a via Cesare Battisti da piazza Azuni e a piazza Tola da via La Marmora. Sarà consentita la discesa dei mezzi in corso Vittorio Emanuele, tra piazza Azuni e via Sebastiano Satta. È inoltre istituito, in quelle stesse ore, il divieto di fermata su tutta la piazza. Un’altra area che sempre fino al 25 settembre sarà pedonale dalle 20 alle 2.30 è via Brigata Sassari, tra il numero civico 37 e il 51.