S.A. 24 giugno 2022 J-Ax in concerto ad Alghero Ancora riserbo sulla data dello spettacolo che si terrà al Maden e che sarà l´evento clou dei festeggiamenti della cantina Santa Maria la Palma per l´Akenta Day



ALGHERO - Un altro grande concerto animerà l'estate algherese. J-Ax sarà il protagonista di una serata al Maden, in collaborazione con la Cantina Santa Maria la Palma.



Ancora riserbo sulla data dello spettacolo che sarà l'evento clou dei festeggiamenti della cantina algherese per l'Akenta Day, il Vermentino di Sardegna affinato nel mare della Riviera del Corallo.



J-Ax è rapper, cantautore e produttore discografico italiano, noto per aver fondato il duo hip hop Articolo 31 insieme a DJ Jad nei primi anni novanta e per la carriera solista intrapresa a partire dal 2006. Il cantante si era già esibito ad Alghero nel luglio del 2010 all’Anfiteatro Maria Pia.