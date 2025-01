13:42 A Roma la Sardegna di Vinodabere Per il terzo anno consecutivo torna La Sardegna di Vinodabere, evento nato per promuovere, e far scoprire a chi non le conosce, la varietŕ e la complessitŕ vitivinicola di una regione che č un vero e proprio piccolo continente: 47 aziende con piů di 200 vini in assaggio