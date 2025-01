Cor 28 giugno 2022 Antonio Marras sulle tracce di Gavino Clemente La mostra, progettata e ideata dallo stilista e designer algherese, Antonio Marras, è un evento espositivo innovativo e ben rappresenta quello che dovrebbe essere lo spirito di una esposizione



SASSARI - La capacità di raccontare, di far tornare a vivere e di intrecciare insieme oggetti e storie di epoche diverse e fra loro anche molto lontane. Con i suoi assemblages, lo stilista e designer, Antonio Marras, mette in dialogo reperti archeologici ed etnografici del museo, in parte frutto del collezionismo di Gavino Clemente. Giovedì 30 giugno 2022, alle 19.30, nel giardino del Museo Sanna, Luana Toniolo, Direttrice della Direzione Regionale Musei Sardegna, e la Direttrice del Museo, Elisabetta Grassi, presentano il catalogo della mostra dal titolo “Sulle tracce di Clemente. Antonio Marras interpreta le collezioni del Museo Sanna di Sassari”.



La mostra, progettata e ideata dallo stilista e designer algherese, Antonio Marras, è un evento espositivo innovativo e ben rappresenta quello che dovrebbe essere lo spirito di una esposizione: reperti archeologici ed etnografici, apparentemente molto lontani tra loro per tempo e storia, interpretati e rivisti con una chiave di lettura aperta che spazia in ambiti diversi dalla consuetudine.



L’autore non indica come guardarli, ma suggerisce significati senza mai palesarli, permettendo all’osservatore di viaggiare con la fantasia, trovando una personale via di comprensione. In continuità con gli ottimi risultati ottenuti in termini di consenso da parte del pubblico, è stato prodotto il catalogo della mostra, a cura di Paolo Bazzani, edito dalla casa editrice Silvana Editoriale.

Parteciperà alla presentazione, Antonio Marras, curatore della mostra. L’evento sarà introdotto e moderato da Geppi Cucciari.