Cor 28 giugno 2022 In Sardegna le prime 50 insegnanti Montessori Nei giorni scorsi la consegna dei diplomi di differenziazione didattica 6-11 alle prime cinquanta corsiste titolate per l´insegnamento nella scuola primaria e dell´infanzia, dopo un corso biennale in 24 mesi



ALGHERO - Anche in Sardegna ci sono le prime cinquanta corsiste titolate per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia col metodo “Montessori”, approvato e autorizzato dal Ministero dell’Istruzione. Nei giorni scorsi, in occasione dell'evento "Montessori è in Circolo", la consegna dei diplomi di differenziazione didattica 6-11, avviato a Sassari nel febbraio del 2021. I futuri insegnanti montessoriani hanno affrontato con serietà, tenacia e professionalità il percorso anche durante il periodo intensivo, per soddisfare la richiesta delle diverse scuole sarde intenzionate ad aprire classi con la differenzazione didattica. Tra loro le algheresi Paola Tedde e Giuliana Zaccolo, che hanno fortemente voluto e credono nel metodo ed è anche grazie a loro se il corso si è potuto svolgere.



La prima giornata è iniziata con un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni territoriali, l’associazione affiliata all’Opera Nazionale Montessori, “Montessori in circolo Sardegna“, e i dirigenti scolastici Patrizia Mercuri dell’IC San Donato di Sassari, Gian Matteo Sabatini del II Circolo di Capoterra e Milena Piscozzo dell’IC Riccardo Massa di Milano, dirigente e anche capofila promotrice della sperimentazione ministeriale per la scuola secondaria di primo grado nel metodo Montessori.



La seconda giornata, svoltasi nel palazzo della provincia in Piazza Italia, avente il tema “Come educare il potenziale umano”, ha visto come protagonisti luminari del pensiero montessoriano ed esperti della metodologia, attenti osservatori dei bambini nella società odierna. Il professor Filippo Dettori ha aperto il seminario, a seguire il professor Raniero Regni, il neuro scienziato Leonardo Fogassi e il professor Benedetto Scoppola, anche presidente dell’Opera Nazionale Montessori. Durante il pomeriggio è stato protagonista “Il ritmo costruttivo della vita“ con i “i Quattro piani dello sviluppo“ di Maria Montessori in relazione all’istruzione. Iniziato con la prof.ssa Paola Trabalzini è poi proseguito con la dott.ssa Patrizia Enzi, la dott.ssa Monia Aranci e la dott.ssa Milena Piscozzo.