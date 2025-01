Cor 28 giugno 2022 L´Alghero in Prima Categoria I rumors in città sono ormai confermati: l´Alghero Calcio avrà la prima squadra e - grazie all´accordo con l´Audax - giocherà nel campionato di 1° Categoria. Il nuovo presidente sarà un figura terza



ALGHERO - La stagione calcistica algherese 2022-2023 inizia con la grande novità che tutti si aspettavano, l'Alghero mette in campo la prima squadra con un progetto ambizioso. I dettagli sono ancora top secret come i ruoli societari ma l'accordo tra i due sodalizi della città è un'ottima notizia per tutto il panorama sportivo. L'indiscrezione ancora non confermata è che i due presidenti - quello dell'Alghero Sassu e quello dell'Audax Monaco - saranno nel nuovo organigramma societario ma che il nuovo presidente sarà un figura terza, si parla di un imprenditore algherese.



Foto d'archivio