Uselli live nella Basilica di San Nicola

SASSARI – Appuntamento sabato 2 luglio con la grande musica classica nella basilica di San Nicola il Duomo di Sassari. Alle 19.30 si esibirà il flautista sardo Mauro Uselli flauto solo in un concerto dedicato al genio di Johann Sebastian Bach e ai suoi capolavori rivisitati ancora una volta dal musicista per strumento non accompagnato, il flauto.



Mauro Uselli nel corso della carriera da solista ha ricevuto premi importanti il Francia e Inghilterra riscuotendo sempre grandi consensi e riconoscimenti a livello internazionale .Da anni ormai porta in scena presso teatri , chiese e basiliche l'originale programma musicale per flauto solo con vari effetti sonori di boschi incantati ,suoni della natura come il mare e gli uccelli.



Il concerto oltre al valore prettamente musicale intende incentivare il vivere spazi della giornata dedicati a se stessi, raccogliersi in silenzio pacifico e meditativo lontano dai ritmi veloci della piu' comune normalita', coltivando il silenzio e l'ascolto del piu' profondi messaggi del proprio io. Ingresso libero per il live alle ore 19.30.