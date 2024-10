Cor 2 luglio 2022 Pistola taser ai poliziotti di Nuoro Gli Agenti delle Volanti - dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro e dei sette commissariati distaccati, hanno frequentato uno specifico percorso di formazione tecnico-giuridica, teorica e pratica



NUORO - Da lunedì 4 luglio, i poliziotti della Volante della Questura di Nuoro saranno dotati della pistola a impulsi elettrici “Taser mod. X2”. La pistola taser, classificata come arma propria, è in grado di emettere impulsi elettrici tramite la proiezione di una coppia di dardi, che rimane collegata all’arma attraverso fili conduttori, provocando nel soggetto attinto una contrazione involontaria dei muscoli che ne inibisce momentaneamente le funzioni motorie. Il dispositivo integra gli strumenti già in dotazione alle forze dell’ordine, che ora potranno tutelare più efficacemente la sicurezza dei cittadini e la propria incolumità. Gli Agenti delle Volanti - dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Nuoro e dei sette commissariati distaccati, hanno frequentato uno specifico percorso di formazione tecnico-giuridica, teorica e pratica.