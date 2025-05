Cor 18:05 FdI: solidarietà all´agente ferito ad Alghero Nota stampa di Fratelli d´Italia in merito all´aggressione avvenuta stamane ai danni di un agente di polizia locale da parte di un uomo armato di spada presso gli uffici dei servizi sociali



ALGHERO - Fratelli d’Italia Alghero esprime la più sincera solidarietà all’agente di Polizia Locale rimasto ferito nell’aggressione avvenuta questa mattina nei locali dei Servizi Sociali. Un gesto criminale che condanniamo con fermezza, così come quello accaduto a fine 2024, quando un uomo appiccò un incendio proprio negli uffici dei Servizi Sociali. «L’aggressione odierna, compiuta con una spada, avrebbe potuto avere un esito drammatico. È solo per puro caso che oggi non piangiamo conseguenze ben più gravi. La nostra vicinanza va a tutto il corpo della Polizia Locale e agli operatori dei Servizi Sociali, che ogni giorno affrontano situazioni complesse, spesso senza strumenti adeguati per tutelare la propria incolumità».



«Quanto accaduto non va liquidato come episodio isolato, ma è un nuovo segnale d’allarme che richiede interventi immediati. Alghero non può permettersi la minima distrazione sul tema della sicurezza. Riprendono anche le spaccate, l’ultima delle quali segnalata in zona “La Scaletta” durante il fine settimana, ulteriore conferma della necessità di affrontare il tema della microcriminalità con determinazione».



«Con l’Ordine del Giorno presentato da Fratelli d’Italia chiediamo interventi concreti: incentivare la sicurezza privata, istituire il controllo di vicinato, rafforzare la videosorveglianza – investimento avviato proprio da Fratelli d’Italia – e soprattutto dotare gli agenti di Polizia Locale del taser, strumento fondamentale per prevenire rischi e agire in sicurezza. Servono scelte chiare e immediate. La sicurezza non è un tema di parte: è una priorità. Non possiamo continuare ad aspettare che accada qualcosa di irreparabile per intervenire».