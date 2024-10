S.A. 6 luglio 2022 Al via Festival letterario dell´Archeologia Ci saranno tanti ospiti autorevoli, da Federico Rampini, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, a Paolo Restuccia, regista del noto programma satirico di Radio2 Il ruggito del coniglio; da Cecilia Sala, giovane reporter di guerra e giornalista del Foglio, a Nadeesha Uyangoda. Al via venerdì 8 luglio



CABRAS - Venerdì 8 luglio alle ore 19 nei giardini del Museo civico di Cabras prende il via la prima edizione del “Festival letterario dell'Archeologia l’Isola dei Giganti - Un viaggio lungo tremila anni". «Un grande evento letterario in chiave archeologica che ha come obiettivo- spiega il presidente della Fondazione Mont'e Prama Anthony Muroni -, quello di valorizzare, attraverso la cultura e il pensiero contemporaneo, il territorio su cui sorge il Parco archeologico naturale di Cabras e del Sinis, da Cuccuru Is Arrius a Tharros, passando per Mont’e Prama. Questo festival prosegue l'opera di contaminazione culturale che abbiamo iniziato e mette in campo una nuova metodologia di sviluppo delle tematiche che vedono il Sinis come punto di riferimento archeologico del Mediterraneo occidentale».



Ci saranno tanti ospiti autorevoli, da Federico Rampini, scrittore ed editorialista del Corriere della Sera, a Paolo Restuccia, regista del noto programma satirico di Radio2 Il ruggito del coniglio; da Cecilia Sala, giovane reporter di guerra e giornalista del Foglio, a Nadeesha Uyangoda, saggista italiana impegnata sui temi del razzismo; da Marco Varvello, inviato a Londra per la Rai, a Guia Soncini , scrittrice e redattrice del Linkiesta. E poi Francesco Musolino, scrittore e collaboratore di diverse testate nazionali, Marino Magliani, scrittore e traduttore; Francesco Bonami, critico d’arte e curatore d’arte contemporanea di fama internazionale.



Sarà una prima edizione straordinaria. Tema centrale della prima edizione è il mar Mediterraneo, elemento centrale nella storia della Sardegna e filo conduttore già del primo appuntamento letterario (venerdì 8 luglio, ore 19,00), con la presentazione della collana Ilisso “Cultura, Storia e Archeologia della Sardegna” diretta da Tatiana Cossu. Alle ore 19.45 di venerdì 8 luglio invece Giuseppe Corongiu, scrittore, giornalista, autore di numerosi studi e saggi sulla difesa e promozione delle minoranze linguistiche (è stato anche responsabile delle politiche linguistiche della Regione) presenta con Maria Antonietta Piga il suo nuovo romanzo, “S’Intelligèntia de Elias” (Janus editore). Alle ore 21.30 di venerdì 8 luglio Nadeesha Uyangoda presenta “L’unica persona nera nella stanza” (66thand2nd edizioni). Nadeesha è nata nel 1993 nello Sri Lanka, ma vive in Lombardia da quando aveva sei anni. È un’autrice freelance che da tempo si occupa di identità, razza e migrazioni, i cui lavori sono stati pubblicati da Al Jazeera English, Not, «Rivista Studio», «The Telegraph», Vice Italia, openDemocracy.



Nella foto: la conferenza stampa di presentazione