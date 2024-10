Rumore: Marco Rismondo a Casa Manno

20/10/2024 In centinaia per il BìFoto Fest 2024 Inaugurata a Mogoro la XIV edizione del BìFoto Fest, Festival Internazionale della Fotografia in Sardegna: Sono stati tantissimi i visitatori che alla prima giornata del BìFoto Fest hanno potuto ammirare le oltre cento nuove fotografie che abbelliscono il museo a cielo aperto tra le vie del centro storico del paese