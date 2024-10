Secal, a Porta Terra il saluto

20/10/2024 Villa Maria Pia, Orn.Est tende mano a Cacciotto Orn.Est srl con una articolata lettera aperta si rivolgono all´amministrazione: La mediazione, il costruttivo dialogo, la reciproca comprensione, determinano la possibilità di giungere a delle immediate soluzioni Giunta a Villa Maria Pia: ecco le ipotesi per il futuro Circa 40 concessioni comunali scadute ad Alghero ma soltanto per Villa Maria Pia la rescissione contrattuale: i titolari dellacon una articolata lettera aperta si rivolgono all´amministrazione: La mediazione, il costruttivo dialogo, la reciproca comprensione, determinano la possibilità di giungere a delle immediate soluzioni