Cadeddu confermato alla guida Confcommercio

ALGHERO - Si sono recentemente svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali degli organi che compongono Confcommercio Nord Sardegna, per il mandato 2022 – 2027. Alla guida della Confcommercio algherese è stato confermato Massimo Cadeddu, che verrà affiancato dal nuovo Consiglio Direttivo composto da Alessandro Pesapane, Raffaele Coghene, Romina Chessa, Andrea Oliva, Enrico Piras, Lorenzo Sagrati, Stefano Castaldi, Fabrizio Carboni, Stefano Visconti, Fabio Fois.



Un Consiglio Direttivo che rappresenta i vari comparti, dal turismo al commercio ai servizi, infatti di recente è stato rinnovato anche l’incarico di Stefano Visconti alla presidenza di Federalberghi - Confcommercio e di Fabio Fois alla presidenza del Sindacato Balneari SILB – Confcommercio.



Mentre Alessandro Pesapane (riconfermato coordinatore dei pubblici esercizi algheresi appartenenti alla FIPE Federazione Italiana Pubblici Esercizi insieme a tutto il Consiglio Direttivo cittadino) è stato nominato Vice - Presidente del Consiglio interprovinciale Fipe – Confcommercio guidato da Alberto Fois, insieme a Lorenzo Sagrati e Massimo Macciocu che assumono la carica di consiglieri; ad Andrea Oliva va la carica di Vice – Presidente dell’Associazione agenti di viaggio Confcommercio interprovinciale. Un nuovo ingresso algherese anche nel consiglio provinciale Giovani Imprenditori, che incarica Fabrizio Carboni ad assumere la Vice Presidenza. «Auguriamo un buon lavoro a tutti i nuovi eletti, che avranno il compito di rappresentare le imprese algheresi in questa fase di rilancio dopo i difficili anni difficili trascorsi».



Nella foto: Massimo Cadeddu