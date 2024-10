Cor 9 luglio 2022 Alghero: Identità negate a teatro Secondo appuntamento con la terza edizione di Teatri di Prima Necessità al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero, organizzato dalla Compagnia Teatro d´Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios



ALGHERO - Secondo appuntamento con la terza edizione di Teatri di Prima Necessità al Civico Teatro “Gavì Ballero” di Alghero, organizzato dalla Compagnia Teatro d'Inverno con la direzione artistica di Giuseppe Ligios, realizzato con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Alghero [M.E.T.A.], del Comune di Alghero, inserito nell’ambito della programmazione degli eventi culturali e di spettacolo estivi #Algheroexperience un anno così..., ed il contributo della Regione Autonoma della Sardegna.



Lo storico teatro della metà dell’ottocento, climatizzato e con accesso senza obbligo di mascherina, e pronto a dare il benvenuto al pubblico per un’altro appuntamento in collaborazione con la birraria Il Tocco Del Prete. Tra parole e musica l’appuntamento di lunedì 11 luglio alle 21 con le Identità negate raccontate dalla voce di Gisella Vacca, artista versatile, cantante laureata al Conservatorio di Cagliari, attrice di teatro e di cinema, accompagnata dalle musiche eseguite dal vivo dall’eclettico polistrumentista, pianista e compositore jazz Nicola Meloni, laurea in piano jazz e orchestrazione al Conservatorio di Torino. Insieme raccontano il sud del mondo che abita dietro la porta delle nostre case, nei manicomi, dove persino i poeti sono stati imprigionati. Un sud nel quale vengono negati dignità, diritti e dignità ai lavoratori; dove è guerra, lotta per la libertà, per un riconoscimento identitario. Una guerra con le sue vedove bianche, di donne scudi umani della follia del potere.



ùNell’allestimento presentato da Il Crogiuolo di Cagliari, la poesia e la musica passano lievi come sale sulle ferite mitigando il dolore dell’anima, e nutrendola passando da Alda Merini, Consuelo Velàzquez, Manlio Massole, Mikis Theodorakis, Mariana Yonusg Blanco, Atahualpa Yupanqui, Fatos Arapi, Margherita Guidacci, Viviana Lamarque, Minerva Salado, Emily Dikinson, Mahmoud Darwish, Mariangela Gualtieti, Bertolt Brecht, Primo Levi, Koma Amed e Clarissa Pinkola Estés. Alla fine dello spettacolo gli spettatori potranno visitare lo storico teatro ottocentesco e degustare una delle birre speciali proposte dalla birraria Il Tocco Del Prete.