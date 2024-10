S.A. 13 luglio 2022 Vaccini: Sardegna verso la quarta dose A breve l´apertura delle prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e ai fragili over 12



CAGLIARI - In Sardegna è prevista a breve l'apertura delle prenotazioni per la quarta dose di vaccino anti-Covid riservata agli over 60 e ai fragili over 12. Saranno utilizzati gli hub rimasti aperti e le aperture dipenderanno dalla reale richiesta di quarte dosi. La Asl di Oristano, intanto, si è portata avanti: la Direzione generale sta provvedendo a riorganizzare la campagna vaccinale in previsione dell'aumento degli accessi.