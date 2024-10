S.A. 13 luglio 2022 Tre conferme per la Torres calcio Due conferme sulla linea di mediana: il giovane veterano Alessandro Masala e il classe 2002 Massimo Tesio. In difesa resta anche Lorenzo Ferrante



SASSARI - La potenza e l’esperienza. L’applicazione e la costanza. Arrivano altre due conferme in via Coradduzza, entrambe a centrocampo. A firmare è uno dei cosiddetti “grandi”, anagraficamente giovane eppure già più volte protagonista in maglia rossoblù, maestro dell’inserimento con un importante bagaglio di esperienza alle spalle e, nelle gambe, la qualità e la forza che in campo possono fare la differenza: Alessandro Masala.



L’altro è uno dei fuoriquota della scorsa stagione, centrocampista centrale classe 2002 di scuola Toro, elemento duttile che ha saputo aspettare lavorando senza mai far mancare il suo apporto sino ad avere la chance di mettersi in mostra (in maniera efficace) nelle gare più importanti della scorsa stagione: Massimo Tesio. Una certezza e una giovane promessa rivelata, pedine importanti da posizionare sullo scacchiere Torres affidato alla gestione di mister Alfonso Greco.



Dopo Nicolò Antonelli e Paolo Dametto arriva un’altra riconferma sul fronte difensivo: stavolta tocca a Lorenzo Ferrante, elegante e solido difensore centrale nato a Genova nel 1997 arrivato lo scorso anno a Sassari dopo la stagione disputata con la Seravezza Pozzi che gli era valsa il premio da “Miglior difensore Top 11 serie D”. Giocatore affidabile, che ha saputo cogliere le occasioni offerte dal campo per mettersi in mostra. Elemento giovane, con ampi margini di miglioramento che rappresentano per lui una priorità oltre che un obiettivo da raggiungere.