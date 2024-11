S.A. 15 luglio 2022 Torres riconferma anche Adam Diakite L´attaccante della Costa d´Avorio, classe 1993, ha scelto di restare a Sassari. Attaccante duttile e di impatto, può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo



SASSARI - Trovato l’accordo tra la Torres e Adam Diakite. L'attaccante della Costa d'Avorio, classe 1993, ha scelto di restare a Sassari.



Adam Diakite lo scorso anno per la prima volta in carriera è andato - nettamente - sopra la doppia cifra nella singola stagione disputata con ben 15 reti realizzate. Una pedina essenziale ed importante che ha meritato la chance che vale la riconferma. Nato in Costa d'Avorio nel 1993.



Attaccante duttile e di impatto, può ricoprire tutti i ruoli sul fronte offensivo. In carriera vanta anche 7 presenze e un gol in serie B con la maglia del Padova. Tra Albinoleffe, Casertana, Martina e Modena mette insieme anche 94 presenze in serie C (11 gol realizzati).



Nella foto: Adam Diakite