S.A. 15 luglio 2022 Covid, 178 ricoveri e 40mila quarantene Oggi 2796 ulteriori casi confermati di positività al COVID su 8924 tamponi. In Sardegna continua a salire l´incidenza del Covid nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022



CAGLIARI - In Sardegna si registrano oggi 2796 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 2579 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8924 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 170 ( + 15 ). 40330 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 967).



Si registrano 4 decessi: due donne di 91 e 99 anni, residenti nella provincia di Nuoro; due uomini di 78 e 84 anni, residenti rispettivamente nella provincia del Sud Sardegna e di Sassari. Come nel resto d'Italia, anche in Sardegna continua a salire l'incidenza del Covid nel periodo fra il 22 giugno e il 5 luglio 2022. Lo indica il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia di Covid-19.



A livello regionale si passa da 922,7 ogni 100.000 abitanti tra il 24 e 30 giugno, ai 1125,5 del periodo 1-7 luglio sino ad arrivare ai 1175,5 casi per 100mila abitanti nella settimana tra l'8 e il 14 luglio. Sul fronte delle ospedalizzazioni l'Isola ha la più bassa percentuale d'Italia - dopo il Piemonte - per occupazione di posti letto in area medica da parte di pazienti Covid (9,7%), mentre nelle terapie intensive la pressione è al 4,4%, sopra la media nazionale del 3,9%.