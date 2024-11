S.A. 15 luglio 2022 Voli, la lunga estate tra ritardi e cancellazioni Domenica 17 luglio incroceranno le braccia i dipendenti di EasyJet, Volotea e Ryanair: l’astensione dal lavoro durerà 4 ore, dalle 14 alle 18. I disservizi aerei stanno caratterizzando l’estate 2022



CAGLIARI - I disservizi aerei stanno caratterizzando l’estate 2022. Voli cancellati, voli in ritardo e scioperi aerei, infatti, stanno complicando le vacanze a milioni di italiani e stranieri. Ad aggiungersi ai quotidiani disagi negli scali nazionali ed internazionali (ed Alghero non fa eccezione), si aggiunge l’imminente sciopero di domenica 17 luglio, che coinvolgerà, secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre mezzo milione di passeggeri.



Domenica 17 luglio incroceranno le braccia i dipendenti di EasyJet, Volotea e Ryanair: l’astensione dal lavoro durerà 4 ore, dalle 14 alle 18. Lo sciopero è stato indetto per via della carenza del personale rispetto alla reale mole di lavoro, considerando anche il cospicuo aumento delle tratte aeree, che hanno portato a triplicare i numeri dei disservizi rispetto al mese di maggio.



L’Enac ha, però, diffuso la nota con i voli garantiti, specificando anche le fasce orarie di tutela sciopero 17 luglio per i passeggeri, previste dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21. Le compagnie aeree hanno iniziato a cancellare con anticipo i voli coinvolti nello sciopero di domenica 17 luglio.