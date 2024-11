S.A. 16 luglio 2022 Diabete, approvate linee guida regionali Nuove linee di indirizzo per la prescrizione e la gestione della terapia insulinica con micro infusori e con sistemi di monitoraggio continuo, in età adulta e pediatrica, e per la prescrizione di dispositivi medici per l’autocontrollo della glicemia



CAGLIARI - La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore della Sanità, Mario Nieddu, ha approvato le nuove linee di indirizzo per la prescrizione e la gestione della terapia insulinica con micro infusori e con sistemi di monitoraggio continuo, in età adulta e pediatrica, e per la prescrizione di dispositivi medici per l’autocontrollo della glicemia.



Il documento tecnico, racchiuso in poco meno di sessanta pagine, è suddiviso in tre parti: la prima fornisce un riepilogo del quadro normativo e della bibliografia scientifica di riferimento, mentre la seconda e la terza parte contengono i protocolli tecnici operativi veri e propri rivolti ai medici e relativi alle terapie e alla prescrizione dei microinfusori e dei sensori, con indicazioni precise in merito, ad esempio, alle condizioni cliniche per la prescrizione, al numero massimo di dispositivi prescrivibili in relazione alle condizioni cliniche del paziente, alle controindicazioni e ai requisiti dei centri diabetologici e alla formazione dei pazienti e alla verifica dell’effettivo e consapevole utilizzo degli stessi dispositivi.