S.A. 18 luglio 2022 Innovazione: 120 mln per 10 temi strategici Regione, mondo accademico e bancario fanno squadra per creare un grande progetto di sviluppo e innovazione. Il progetto è “e.lNS - Ecosystem of lnnovation tor Next Generation Sardinia"



CAGLIARI – Regione, mondo accademico e bancario fanno squadra per creare un grande progetto di sviluppo e innovazione. Il progetto “e.lNS - Ecosystem of lnnovation tor Next Generation Sardinia", ovvero un ecosistema dell’innovazione, presentato per la Sardegna dall’Università di Sassari, è tra le 11 proposte ammesse a livello nazionale al finanziamento europeo, il secondo progetto ritenuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca più importante tra le proposte specifiche per il Sud e il quinto a livello nazionale dopo quelli presentati dalle Università di Bologna, Calabria, Milano Bicocca, Firenze.



Il Presidente della Regione Christian Solinas questa mattina, a Sassari, ha ufficializzato l'ingresso della Regione nella società per la realizzazione in Sardegna dell’ “Ecosistema dell’innovazione”, così come previsto dall’Avviso del Ministero che nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato a livello nazionale risorse per 1 miliardo e mezzo di euro (finanziamento Unione europea – NextGenerationEU). La compagine societaria è costituita da 24 soggetti di natura pubblica e privata tra cui Regione, UniSS-Università di Sassari, UniCA-Università di Cagliari, Banco di Sardegna, Fondazione di Sardegna, Unioncamere Sardegna, Confindustria Sardegna, Legacoop Sardegna, So.G.Aer Spa, Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.



Gli Ecosistemi dell’innovazione sono reti di Università statali e non statali, Enti Pubblici di Ricerca, Enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati, internazionalmente riconosciuti e auspicabilmente organizzati in forma consortile come nel caso dell’accordo firmato stamani a Sassari. L'ecosistema che ha dato vita alla proposta progettuale è inserito nell'area di specializzazione "Humanistic culture, creativity, social transtormations, society of inclusion" ed è stato delineato in stretta correlazione con le principali strategie di sviluppo regionali.