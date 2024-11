S.A. 18 luglio 2022 Vetrata sfondata in trattoria ad Alghero Nella notte tra sabato e domenica è stata frantumata la vetrata d´ingresso della trattoria "La cucina di una volta" in via Catalogna, a pochi passi dall´Anagrafe. Pochi giorni prima presa di mira la vetrina di Point Shop



ALGHERO - Nuovo tentato furto ad Alghero. Nella notte tra sabato e domenica è stata frantumata la vetrata d'ingresso della trattoria "La cucina di una volta" in via Catalogna, a pochi passi dall'Anagrafe. E' l'ennesimo episodio di furti, tentati o riusciti, che si consumano nelle notti algheresi. Solo una settimana prima ad essere preso di mira il negozio di abbigliamento "Point Shop" in via Sassari; in questo caso i malviventi hanno danneggiato la vetrina non riuscendo a spaccarla del tutto e a rubare la merce.