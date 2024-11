Cor 21 luglio 2022 Movida, alcool e sicurezza: controlli a San Teodoro Positivo l’avvio del periodo caldo dell’anno per la nota località Gallurese. Nei primi 20 giorni di luglio l’Arma dei Carabinieri non si è fatta trovare impreparata dinanzi al massiccio arrivo di turisti



SAN TEODORO - Positivo l’avvio del periodo caldo dell’anno per la nota località Gallurese. Nei primi 20 giorni di luglio l’Arma dei Carabinieri non si è fatta trovare impreparata dinanzi al massiccio arrivo di turisti. Il Comando Provinciale di Nuoro, che opera nella cittadina senza soluzione di continuità con una Tenenza sempre aperta ed un presidio mobile nelle notti del fine settimana, fonte di rassicurazione, indicazioni e ausilio per cittadini e turisti non ha fatto attendere la risposta alla movida e alle devianze giovanili che più spaventato residenti e vacanzieri: un bilancio che vede una denuncia per porto abusivo di coltello e sei giovani sanzionati e segnalati alla locale prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti; non da meno l’attenzione posta al fenomeno dell’abuso di sostanze alcoliche, che vede al momento sei guidatori deferiti per guida in stato di ebrezza. Obiettivo quello di essere vicini alla gente e adoperarsi per garantire un periodo di vacanza divertente e rilassante all’insegna della sicurezza e della prevenzione.