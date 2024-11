S.A. 23 luglio 2022 Si accende l´estate stintinese Un programma di circa 30 eventi per animare la stagione turistica a Stintino. Il calendario completo apartire da sabato 23 luglio



Il Comune di Stintino, in collaborazione con alcune associazioni del territorio propone un calendario ricco di eventi. Sabato 23 sempre dalle ore 22 al Porto Vecchio -Vele di Pietra- andrà in scena invece il primo appuntamento di “Musica Sottovento” rassegna musicale ideata dall’associazione Absentia. Ad inaugurare la rassegna sarà il gruppo musicale Tumbao de Primera che porterà alle Vele di Pietra un repertorio che abbraccia la musica tradizionale cubana, dalla rumba, son, bolero e latin jazz. Musiche morbide, ma energiche, decisamente ritmate: un viaggio nelle atmosfere calde e profumate del Sudamerica.



Domenica 24 invece l’appuntamento è alle ore 19 presso il Museo della Tonnara di Stintino con la presentazione dell’undicesimo volume della collana “Quaderni Stintinesi”, alla scoperta dell’antica arte stintinese della costruzione delle barche. Martedì 26 alle 21:30 si torna al Porto Vecchio con il cinema all’aperto con la proiezione del film “Bentornato Presidente”. Mercoledì 27 secondo appuntamento di “Musica Sottovento” con il progetto Mediterranea alle ore 21.00 nuovamente al Museo della Tonnara di Stintino. Si esibirà il trio composto da Sara Porcu (voce e chitarra),Roberto Maria Desiato (flautista) e il chitarrista Salvatore Delogu. In contemporanea gli spazi interni del museo ospiteranno la mostra fotografica di Stefania Porcheddu. Il tema che unisce queste esibizioni è il Mar Mediterraneo: culla della civiltà nel mondo, crocevia d’espressioni differenti e, soprattutto, un nido di poesia.



Venerdì 29 è in programma invece la “Funky Jazz Orchestra” una parata tra le vie del paese e in compagnia di artisti e musicisti. Sabato 30 si torna al Museo della Tonnara, dove alle ore 19 la giornalista e archeologa Valentina Porcheddu parlerà di “scoperte archeologiche eccezionali” e di come queste vengano raccontate sulla stampa. Lunedì 1 agosto sempre al Museo la Biblioteca Comunale di Stintino organizza il laboratorio creativo “Libri illeggibili sul MuT” per bambine e bambini. In Largo Cala d’Oliva nell’anfiteatro naturale fronte Porto Mannu (Lungomare Colombo) alle 21 e 30 si terrà il terzo evento musicale di “Musica Sottovento” con Federico Marras Perantoni che presenterà il suo ultimo progetto discografico in lingua turritana intitolato “Canzoni di Mari”. Mercoledì 3 alle ore 19 la mostra fotografica di Ambra Zembernardi, antropologa dell’Università di Torino, al Museo della Tonnara. Giovedì 4 torna l’ “Isthintini Busker Festival” con “Fiabaret” di Ignazio Chessa.



Venerdì 5 alle 19 il Museo ospiterà la presentazione del libro di Adriana Mannias Barabino “Caleidoscopio”. Sabato 6 alle 21 e 30 Via Lungomare Colombo sarà animata da Alden Duet, composto da Denise Gueye & Alain Pattitoni. Lunedì 8 concerto di Sax e Quartetti d’Archi al Museo della Tonnara organizzato dal Progetto Enarmonia. Martedì 9 secondo appuntamento con il cinema all’aperto al Porto Vecchio con il film “Dolittle”. Mercoledì 10 Festival Animas con Beppe Dettori in concerto alle Vele di Pietra. Giovedì 11 lo spettacolo “The Family DEM” del festival Isthintini Busker, mentre sia venerdì che sabato Largo Cala d’Oliva ospiterà gli artisti e circensi del “Burattini laboratorio delle fiabe” Domenica 14 al faro del Lungomare si aspetta il ferragosto con gli spettacoli pirotecnici. Lunedi 15 si festeggia con “Eat&Buffas” con stand di street food e concerti musicali. Martedì 16 appuntamento con il cinema all’aperto con la proiezione di Tolo Tolo.



Giovedì 18 è di nuovo “Isthintini Busker Festival” con lo spettacolo “Hope Hope Hoplà” del Teatro del Sottosuolo. Venerdì 19 alle 21 alle Vele di Pietra andrà in scena “Processo a Socrate” spettacolo scritto e diretto da Piero Nuti. Sabato 20 sesto e ultimo evento di “Musica Sottovento” in Largo Cala d'Oliva alle 21:30 si esibirà Francesco Piu con il suo ultimo album Crossing. Lunedì 22 la rassegna musicale “Note d’Autore”. Martedì 23 cinema all’aperto con il film “7 ore per farti innamorare”. Giovedì 25 “Isthintini Busker Festival con lo spettacolo “Retornable” di Gasparato. Martedì 30 cinema all’aperto con la proiezione di “l’agenzia dei bugiardi”. Ultimo appuntamento dell’estate prima della settimana della Festa dell’Immacolata Concezione: l’esibizione di bike trial in Largo Cala d’oliva.