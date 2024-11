S.A. 25 luglio 2022 Blitz Capitaneria: Multe e sequestri in Gallura Sedici diportisti sono stati sanzionati per essersi spinti con la barca in acque interdette, mentre una persona è stata multata per occupazione abusiva del demanio marittimo



GOLFO ARANCI - Sedici diportisti sono stati sanzionati per essersi spinti con la barca in acque interdette, mentre una persona è stata multata per occupazione abusiva del demanio marittimo, avendo avviato uno stabilimento balneare senza le autorizzazioni. Sono i numeri del report giorni della Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e degli Uffici Dipendenti di Porto Cervo e Porto Rotondo sul litorale e nel mare della Gallura, nell'ambito della campagna "Mare Sicuro".



I militari, coordinati dal comandante, tenente di vascello Francesco D'Esposito, hanno proceduto al sequestro di una struttura di 35 mq, adibita a stabilimento balneare e installata senza le prescritte autorizzazioni, e hanno elevato una sanzione amministrativa per un totale di 1.032 euro. Sanzionati, inoltre, 16 diportisti per un totale di circa 4.200 euro, per il mancato rispetto della distanza minima dalla costa, per la navigazione, sosta e ancoraggio nelle acque interdette alla navigazione, per l'assenza a bordo dei documenti richiesti dalla normativa vigente.





