Cor 26 luglio 2022 Prime lauree in Scienze Motorie a Sassari L’Università di Sassari laurea i primi dottori e dottoresse in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nell’Aula Magna di Ateneo oggi, 26 luglio 2022.



SASSARI - Dopo la presentazione da parte del Presidente del Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo Pasquale Bandiera e i saluti del Rettore dell’Università, portati dal Prorettore Vicario prof. Andrea Piana, e dell’Arcivescovo Metropolita di Sassari Monsignor Gianfranco Saba si sono susseguiti gli interventi della delegata rettorale allo Sport Giuseppina Carboni, del Presidente della Struttura di Raccordo - Facoltà di Medicina e Chirurgia Giovanni Sotgiu, del Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche Pier Luigi Fiori, e, tra gli altri, di Andrea Cossu, segretario del CUS Sassari e di Alessandro Marino dell’Olbia Calcio.



Ha portato la sua testimonianza, inoltre, la studentessa del Corso Irene Roggio, campionessa del mondo di Kickboxing nel 2014 e dal 2016 al 2018, già campionessa europea e attuale campionessa italiana. Il Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’Uomo è di recente istituzione. A numero programmato, è organizzato in semestri, con lezioni frontali, attività pratiche e di tirocinio. Il corso ha come obiettivo lo sviluppo delle conoscenze e competenze scientifiche di base nei vari campi delle attività motorie e sportive, al fine di costruire figure professionali in grado di potersi inserire prontamente nel mondo del lavoro.



Particolare rilievo viene dato alla progettazione, conduzione, gestione e valutazione delle attività motorie e sportive, con campi di applicazione che vanno dal ludico-ricreativo a quello sportivo di alto livello. Per lo sviluppo delle competenze professionalizzanti, riveste un ruolo centrale l’attività di tirocinio, strutturata sia in ambito tecnico-sportivo individuale che di squadra, didattico-educativo, in ambiente naturale e in ambito preventivo-adattato. Il corso consente l’acquisizione di basi culturali per il proseguimento degli studi presso corsi di laurea magistrali in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative, Scienze e tecniche dello sport.