Cor 26 luglio 2022 Giorgia Vaccaro mette ordine alla "Piazza" Passo avanti nella geografia delle posizioni per i titolari di concessioni pluriennale nel mercato settimanale di viale Sardegna - via Corsica, che hanno colto l´opportunità di migliorare il loro posto di lavoro



ALGHERO - Passo avanti nella geografia delle posizioni per i titolari di concessioni pluriennale nel mercato settimanale di viale Sardegna - via Corsica, che hanno colto l'opportunità di migliorare il loro posto di lavoro aderendo all'avviso pubblico del Settore Sviluppo Economico. Mercoledì scorso alla "piazza", gli ambulanti che hanno preso possesso dell'attesa postazione hanno voluto commentare con un plauso la definizione di un iter tanto atteso per migliorare le opportunità di lavoro.



Anche l'Ana, l'Associazione Nazionale Ambulanti, è soddisfatta del risultato raggiunto e ringrazia sia l'assessore Giorgia Vaccaro che i dipendenti dell'Assessorato allo Sviluppo Economico. «Ci rendiamo conto che dietro quello che può sembrare un piccolo gesto c'è stato un grande lavoro. Questo è un valore aggiunto per il Comune di Alghero», sottolinano i rappresentanti sindacali.



Si conclude finalmente un capitolo che gli operatori chiedevano da più di 20 anni. «I commenti che sono giunti sono tutti positivi e anche il mercato sembra nuovo, più ordinato e bello rispetto a poco tempo fa - dice l'assessore Giorgia Vaccaro. Si tratta di un primo passo, importante, a cui seguiranno altri provvedimenti mirati a rendere sempre più ordinato e fruibile il nostro tradizionale mercatino».