S.A. 27 luglio 2022 40 mln per i Comuni sardi Le risorse sono state stanziate a favore dei comuni per il 25% in proporzione alla superficie territoriale e per il restante 75% in proporzione alla popolazione



CAGLIARI - Quaranta milioni in arrivo per favorire la progettualità degli Enti locali. Sono state erogate tutte le risorse stanziate in favore dei Comuni sardi per l’annualità 2022, con una soglia minima di finanziamento per Ente pari a 30mila euro.



Il fondo opera come anticipazione delle spese di progettazione, da realizzarsi entro 18 mesi dall'erogazione. Per dare attuazione alla norma è stato necessario individuare, oltre ai beneficiari del fondo, anche i criteri di riparto: le risorse sono state stanziate a favore dei comuni per il 25% in proporzione alla superficie territoriale e per il restante 75% in proporzione alla popolazione.



La somma erogata costituirà un’anticipazione sul finanziamento dell'opera se finanziata dall'amministrazione regionale. Deve invece essere restituita entro 36 mesi qualora il finanziamento dell'opera avvenga da parte di un’altra amministrazione.