Cor 30 luglio 2022 Alghero saluta Enrico Loffredo Già consigliere comunale, regionale e Sindaco di Alghero, smessa l´attività politica era attivo nella tutela e valorizzazione della lingua e della cultura algherese. Si è spento improvvisamente nella notte



ALGHERO - E' stato il primo sindaco comunista di Alghero negli anni '80. Enrico Loffredo, operaio, dotato di grande cultura da autodidatta e imprenditore turistico, attivissimo nel campo della tutela e valorizzazione della cultura e della lingua algherese, si è spento improvvisamente nella notte. Da imprenditore è stato il primo presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo. Già consigliere comunale e regionale, negli anni si è particolarmente distinto nell'ambito della storica associazione Obra Cultural de l'Alguer. Nel 2017, insieme agli altri storici Primi cittadini algheresi, uno degli ultimi ingressi in Municipio, su invito dell'allora sindaco Mario Bruno. Per una tragica fatalità, la città saluta nell'arco di poche settimane, dopo il compianto Alfonsino Ibba, un'altra figura politica di riferimento tra gli anni '70 e '90 del secolo scorso.



Nella foto: Enrico Loffredo nel 2017 in Municipio, al suo fianco l'ex sindaco Andrea Frulio