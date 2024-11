Bruno Costantino 2 agosto 2022 L'opinione di Bruno Costantino Taxi, trasporti e disservizi, come fare



Alghero è una città che da tanti decenni si propone anche come meta turistica, ma ciò di cui voglio parlare non è di turismo, voglio parlare di collegamenti. Il problema degli spostamenti nel territorio comunale è solitamente risolto con le linee urbane ed extraurbane con i mezzi pubblici, e quando impossibilitati ad assolvere a determinate esigenze ci si avvale dei servizi privati come i Taxi e gli NCC. I primi fanno servizio da piazza e/o a chiamata e i secondi solo a chiamata. Entrambi ad Alghero svolgono un servizio di qualità, sono puntualissimi e tutti hanno delle vetture moderne, pulite ed ordinate, spesso vetture di livello elevato, molto più di tante altre città rinomate. Svolgono il servizio tutto l'anno con grande sofferenza durante l'inverno e lavoro abbondante durante la stagione estiva. Ma d'estate sono le ore diurne quelle ad impegnarli tanto, costringendoli a turni di lavoro lunghi e faticosi, non per arricchirsi ma per poter poi superare il periodo invernale con un minimo di tranquillità in più.



Purtroppo però può capitare che una coppia con bambino di 2 anni, che alloggia a 5 km dal centro, incantata dalle bellezze del centro storico senza accorgersi dello scorrere del tempo supera la mezzanotte incappando in un disagio da incubo, come quello di rientrare a casa. Il servizio radiotaxi dopo la mezzanotte, con una voce registrata suggerisce di attendere per essere collegati con il primo taxi disponibile, e dopo venti minuti di attesa comunica che il servizio riprende domani dalle 5.00.Farsi a piedi la strada da Alghero a dopo Fertilia, al buio e su una strada extraurbana senza marciapiede farebbe paura a chiunque.



È tutta la notte che ci rifletto, per fortuna che li ho accompagnati io, ma delle persone qualsiasi, turisti o meno, che dovessero avere una necessità simile, non conoscendo nessuno in città cosa dovrebbero fare? Ora non volendo pretendere niente dai taxisti che già di giorno lavorano tanto e con grande professionalità, senza voler intaccare i loro diritti, non si potrebbe rilasciare per la stagione estiva delle licenze vincolate all'obbligo del servizio dalle 23,00 alle 7,00 ? così facendo non si andrebbe ad intaccare il lavoro diurno che già svolgono benissimo e si andrebbe a colmare una necessità davvero importante. Altra possibilità potrebbe essere quella di consentire agli NCC di svolgere il servizio da piazza occupando le postazioni dei taxi solo dalle 23 alle 7. Non sono un esperto della materia, ma credo che in città questo sia uno dei grandi problemi che si può risolvere con poco. Mettetevi nei panni di quella coppia con bambino, cosa avreste fatto voi?