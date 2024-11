Cor 6 agosto 2022 Area Marina Capo Caccia, c´è il regolamento Approvata dall’Assemblea del Parco la proposta del “Regolamento” dell’Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana: ora sarà vagliato dal Ministero dell’Ambiente al fine di ottenere il via libera definitivo



ALGHERO - A distanza di circa venti anni dalla sua istituzione, l'Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana, grazia al voto favorevole di venerdì in assemblea, si dota del «regolamento». Un atto atteso da tempo, negli scorsi mesi aspramente contestato da un folto gruppo di pescatori algheresi, che ora sarà posto al vaglio del Ministero dell’Ambiente al fine di verificarne il contenuto e poi dare il via libera con la definitiva approvazione.



«E' vero che il regolamento vieta alcune attività, ma non per il solo gusto di farlo - spiega il direttore dell'Amp Mariano Mariani - ci sono motivi ben precisi dietro ogni regola da rispettare. Motivi legati a valutazioni scientifiche che hanno l'obiettivo primario di salvaguardare il mare e la sua ricca biodiversità e assicurare che il nostro sito sia preservato anche per le prossime generazioni. Non e' un piano di vincoli. L'Amp puo' infatti essere vissuta e fruita, possiamo godere della bellezza naturale del nostro mare senza arrecare danni, basta rispettare alcune semplici regole».



Soddisfatto anche il componente del consiglio direttivo, Adriano Grossi. «Un altro traguardo raggiunto dalla nostra gestione del Parco e Area Marina Protetta. Abbiamo voluto portare a compimento questo passaggio utile a poter garantire risposte certe e sicure, sia per gli operatori del mare che, soprattutto, per la tutela dell’Amp. Per noi, del resto, come più volte detto, sviluppo e tutela devono andare di pari passo, non è facile, ma la nostra missione gestionale è proprio questa».