S.A. 7 agosto 2022 10 milioni al settore artigiano Via alla variazione di bilancio che consente di superare gli ultimi passaggi di carattere burocratico prima di liberare le risorse in favore di un comparto considerato strategico



CAGLIARI – In arrivo le risorse stanziate con la Legge di bilancio e destinate alle attività artigiane, pari a 10 milioni di euro. La Giunta nel corso dell’ultima seduta ha approvato, su proposta dell’assessore della programmazione, Giuseppe Fasolino, la variazione di bilancio che consente di superare gli ultimi passaggi di carattere burocratico prima di liberare le risorse in favore di un comparto considerato strategico. Rispetto alla gestione delle pratiche, l’Artigiancassa, che mediante un bando si era aggiudicata la gestione operativa del servizio di istruttoria delle domande di finanziamento delle imprese da realizzare fino all’esaurimento delle risorse, potrà procedere con l’erogazione delle risorse.



Dal 27 novembre 2020 a oggi, come ricordato anche dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa, la Regione ha stanziato oltre 38 milioni di euro per l’artigianato. «Si tratta di un intervento che andrà a dare sollievo a un comparto nevralgico della nostra economia, settore chiave del sistema produttivo regionale sardo, e a incentivare le imprese a fare investimenti con una ricaduta immediata sul tessuto economico», ha spiegato l’Assessore della Programmazione Giuseppe Fasolino, impegnato nelle attività di sviluppo locale e di ottimizzazione della programmazione territoriale, che inevitabilmente riguarda anche le imprese artigiane diffuse su tutto il territorio regionale.