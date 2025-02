Cor 10:11 6 artigiani sassaresi Maestri d’opera A 6 artigiani sassaresi il premio nazionale “Maestri d’Opera e d’Esperienza”. Da Confartigianato Sassari il riconoscimento per l’impegno, la passione e la trasmissione di saperi e valori



SASSARI - Sei storici artigiani della provincia di Sassari sono stati insigniti del premio “Maestri d’opera e d’esperienza”, riconoscimento nazionale promosso da ANAP Confartigianato, l’Associazione degli Anziani e Pensionati, per aver contribuito, con impegno, professionalità, dedizione, competenza e passione, alla crescita e allo sviluppo dell’artigianato nel Capoluogo e nella provincia, riuscendo anche a trasmettere saperi e valori. L’onorificenza è stata consegnata a Pasquale Casula, autotrasportatore, Giovanni Battista Idda, maestro edile, Pietro Ruggiu e Gavino Vacca, barbieri e parrucchieri, Costanzo Salis, esperto di edilizia ecologica, e Sebastiano Seddaiu, edile e scultore, dal Presidente di Confartigianato Sassari, Marco Rau, e dalla vice, Maria Amelia Lai, in occasione degli 80 anni della costituzione dell’Organizzazione Artigiana sassarese.



L’iniziativa, che ha richiamato oltre cento partecipanti per omaggiare i protagonisti, è stata aperta dal discorso del rieletto Presidente di Confartigianato Sassari che ha ripercorso la storia dell’Associazione Artigiana che nell’arco di 80 anni si è sempre posta come riferimento sia per le imprese che per i cittadini dell’intera provincia. «Oggi non premiamo solo l'eccellenza nel lavoro, ma il valore di una tradizione che si rinnova, la passione per il mestiere e la capacità di lasciare un segno nelle comunità e nelle generazioni future – ha affermato Marco Rau – il riconoscimento è il sigillo di una vita spesa nell'arte del fare, nella precisione, nella fatica, nella soddisfazione di creare con le proprie mani opere che durano nel tempo». «L'artigianato, da sempre, è il cuore pulsante del nostro tessuto produttivo e culturale – ha aggiunto - dietro ogni mestiere, ogni opera d'arte, ogni prodotto fatto con cura e dedizione, ci sono mani esperte che tramandano conoscenze, competenze e valori». L’Albo, infatti, nasce con l'obiettivo di tutelare e promuovere l'artigianato di qualità, garantendo il passaggio generazionale di competenze fondamentali per mantenere un patrimonio economico e culturale, avendo anche un ruolo attivo nella formazione delle nuove generazioni, affinché il sapere artigiano non vada disperso.



«Oggi più che mai, in un mondo che corre veloce tra digitalizzazione e produzione di massa, l'importanza della manualità, della creatività e dell’esperienza è un valore da custodire e da trasmettere – ha proseguito Rau – e questi nuovi Maestri rappresentano l’anello di congiunzione tra la tradizione e l’innovazione, tra il passato e il futuro del Made in Italy». «E' quindi nostro dovere supportare queste eccellenze, dando loro il giusto riconoscimento e le giuste opportunità per continuare a creare, insegnare e lasciare un segno – ha sottolineato il Presidente di Confartigianato Sassari - perché un Maestro non è solo un custode del sapere, ma è un testimone di una cultura che vive attraverso il fare, attraverso la qualità e attraverso la passione». Poi il ringraziamento finale da tutti i delegati di Confartigianato Sassari: «Grazie per aver trasformato il vostro lavoro in arte, aver mantenuto vivi i saperi di un tempo e averli trasmessi alle nuove generazioni con lo stesso amore e dedizione con cui li avete appresi. Con l’invito a continuare lo straordinario percorso che avete compiuto fino a oggi per essere faro di eccellenza e passione nel vostro mestiere».