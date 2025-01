S.A. 16:09 Confartigianato Oristano: Elisa Sedda neo presidente Lo ha deciso l’Assemblea dei circa 1.300 soci iscritti all’Associazione Provinciale degli Artigiani oristanesi, in occasione dei festeggiamenti per il mezzo secolo di vita dell’Organizzazione datoriale



ORISTANO - Elisa Sedda è la nuova presidente di Confartigianato Oristano. L’Associazione Oristanese degli Artigiani compie mezzo secolo di vita ed elegge una giovane imprenditrice alla sua guida. Il primo messaggio della neo Presidente agli imprenditori artigiani: «Formatevi e fate innamorare le persone dei vostri lavori. Siate influencer dei mestieri». Lo ha deciso l’Assemblea dei circa 1.300 soci iscritti all’Associazione Provinciale degli Artigiani oristanesi, in occasione

dei festeggiamenti per il mezzo secolo di vita dell’Organizzazione datoriale, che ha provveduto anche al rinnovo del Direttivo Provinciale e del Movimento Giovani. Gli auguri sono arrivati anche,

tramite videomessaggio, anche dal Presidente Nazionale di Confartigianato, Marco Granelli.



La 41enne oristanese, imprenditrice artigiana di seconda generazione nel campo delle riparazioni degli elettrodomestici e laureata in economia e gestione aziendale all’Università degli Studi di Cagliari, guiderà l’Associazione per i prossimi 4 anni. Nel suo incarico sarà supportata, oltre che dal Segretario Marco Franceschi, anche da tre VicePresidenti: il Vicario sarà Sandro Paderi, dal quale ha ricevuto il testimone dell’Organizzazione Artigiana, il Tesoriere Antonio Matzutzi e il Delegato agli Enti Locali e Aree Industriali Massimiliano Daga. Completano la squadra Giuseppe Antonio Deriu, Presidente del Collegio dei Revisori, Federico Fodde e Carlo Cappellu, Sindaci Effettivi, e Natasha Columbu ed Elio Ortu, Sindaci Supplenti.