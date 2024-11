S.A. 8 agosto 2022 Temporale su Olbia, voli dirottati ad Alghero Disagi ad Olbia a causa di un violento acquazzone che si sta abbattendo su tutta la Gallura. Alcuni collegamenti sono stati dirottati e altri stanno subendo dei ritardi



OLBIA - Disagi ad Olbia a causa di un violento acquazzone che si sta abbattendo su tutta la Gallura. Alcuni collegamenti sono stati dirottati e altri stanno subendo dei ritardi. Tre voli in arrivo al Costa Smeralda sono atterrati ad Alghero e altri sono rimasti fermi in pista in attesa del via libera per il decollo.