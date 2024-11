S.A. 12 agosto 2022 Sassari: in arrivo due nuove pediatre Due nuove Pediatre di libera scelta prendono servizio nella città di Sassari: Daniela Mura e Tiziana Casti



SASSARI – Due nuove Pediatre di libera scelta prendono

servizio nella città di Sassari. A darne notizia e’ il Distretto Socio

Sanitario di Sassari, che di concerto con la Direzione della Asl n. 1,

comunica alla popolazione le modalità per la scelta del nuovo pediatra. Nell’ambito territoriale n. 6 del Comune di Sassari, da venerdì 12

agosto, prenderà servizio la dr.ssa Daniela Mura (ambulatorio in via

Ambrogio Spinola, n. 2/A Sassari), con orario lunedì, mercoledì e

venerdì, dalle ore 10.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì, dalle ore

15.30 alle 18.30.



Da martedì 16 agosto, prenderà servizio la dr.ssa Tiziana Casti

(ambulatorio in via Galileo Galilei n. 11/B, a Sassari), con orario

lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09.30 alle 12.30 e il martedì e

giovedì, dalle ore 15.30 alle 18.30.



Si comunica inoltre che, dal 16.09.2022, cesserà l’incarico provvisorio

la Pediatra Mariolina Azara; a tal proposito si comunica alla

popolazione che la scelta delle due nuove pediatre è fortemente

consigliata ai genitori dei bambini assistiti temporaneamente (fino al

15.9.2022 ) dalla pediatra Mariolina Azara, ma anche ai genitori dei

piccoli assistiti al momento privi di assistenza pediatrica. Come effettuare la scelta del Pediatra. A partire dal 17.08.2022 è possibile inviare una richiesta via mail all’indirizzo sceltapediatra.sausassari@atssardegna.it