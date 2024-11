S.A. 15 agosto 2022 Rocce Rosse chiude con i Tazenda Martedì 16 e Venerdì 19 agosto Rocce Rosse Blues chiude la sua avventura culturale in tredici serate con un doppio concerto della band sarda



CARDEDU - Un viaggio musicale in due serate, quasi un festival nel festival: ancora una volta si rinnova il legame tra Rocce Rosse Blues e i Tazenda. Anche quest’anno– la prima volta nel 2003 con Andrea Parodi - il Festival ha scelto di portare nei luoghi simbolo di questa edizione, due straordinari concerti che sanciscono un legame profondo con la band isolana e promettono appuntamenti futuri con gli spazi della musica ritrovati.



Martedì 16 e Venerdì 19 agosto grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Cardedu e Loceri e al determinante sostegno del pubblico, Rocce Rosse Blues chiude la sua avventura culturale in tredici serate nei paesaggi della musica e della natura e rimanda l’appuntamento al prossimo anno. Martedì 16 agosto, h 21.30 nel Lungomare di Museddu a Cardedu, Rocce Rosse Blues arriva a destinazione, con il concerto dei Tazenda che proseguono il tour di presentazione del nuovo disco uscito nella primavera del 2021.



Venerdì 19 agosto alle 21.30 saranno Loceri e la sua Piazza Nonnu Melis a sposare le note dei Tazenda per un concerto gratuito che come nello stile della band, incontra tradizione e innovazione, racconta storie di vita comune tra debolezze, paure e speranze riposte nel futuro. ‘Antìstasis’, dal greco classico ‘resistenza’ è il titolo originale, scelto dalla band per raccontare il momento attuale. Un album, il ventesimo, che a differenza dell’abituale unione tra musica rock e tradizione, mescola pop, ballate e perfino disco music alla tradizione. Un lavoro non politico, né antipolitico, ma evocativo dell’immagine umana di chi ingaggia una propria forma creativa di difesa e di capacità di sopravvivere a tutto.